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CNN: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений якобы связанного с РФ саботажа

Безопасность на базах США в Европе усилена из опасений якобы связанного с РФ саботажа

Фото: 123RF/bumbledee

Меры безопасности на военных базах США в Европе усилили из-за якобы готовящегося саботажа со стороны лиц, связанных с Россией. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Согласно данным телеканала, разведка США получила информацию, что якобы нанятые Россией лица собирались организовать серию атак по саботажу американских военных объектов в Европе.

При этом командование США в Европе не стало называть телеканалу конкретные причины усиления мер безопасности и сообщило, что это связано с "комбинацией факторов, влияющих на безопасность", а не с какой-то одной конкретной угрозой.

Ранее телеканал CNN сообщал, что несколько американских военных баз в Европе 29 и 30 июня перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, мишенью которой могут стать военный персонал или объекты США. Находящийся на одной из американских баз в Европе собеседник канала уточнил, что такого уровня террористической опасности не было зафиксировано последние десять лет.

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