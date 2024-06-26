Госдеп: США хотят, чтобы Украина могла оплачивать больше своих расходов самостоятельно

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Власти США работают над тем, чтобы Украина смогла самостоятельно оплачивать больше своих расходов, заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Цель нашей стратегии довольно простая. Мы хотим победы Украины. Мы хотим, чтобы она процветала в то время, когда борется за победу", – приводит ТАСС его заявление в ходе слушаний, которые состоялись в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Штатов.

По его словам, когда США смогут добиться этого, экономика Украины получит возможность восстановиться, а налоговая база страны улучшится. После этого Киев сможет больше платить за свои расходы.

О'Брайен напомнил, что подобная экономическая ситуация уже складывалась для Украины зимой 2023 года, когда ее экспорт зерна смог вырасти до довоенных показателей. На этом фоне экономическая активность страны в ключевых отраслях промышленности начала постепенно восстанавливаться.

"Вот на что мы направляем наши деньги", – подчеркнул помощник госсекретаря США.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза смогли прийти к окончательной договоренности по применению доходов от замороженных активов России в интересах Украины. Государства определили достаточные гарантии безопасности для этого процесса.

