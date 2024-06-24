Глава МИД Бельгии: ЕС согласовал использование прибыли от активов РФ для Украины

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Страны Евросоюза (ЕС) смогли достичь окончательной договоренности по использованию доходов от замороженных активов РФ для Украины. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Дипломат указала, что страны ЕС договорились о достаточных гарантиях безопасности для этого процесса, чтобы высвободить доходы от замороженных российских активов.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Люксембурге сказал, что первая прибыль от активов РФ на помощь Киеву должна поступить на следующей неделе.

"Мы запустили соответствующий процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе в июле, второй еще через несколько месяцев. Мы имеем юридическую процедуру, которая позволит обойти преграды", – передает его слова РИА Новости.

Боррель рассчитывает, что это решение не будет заблокировано, как ряд других, которые касались финансирования военной помощи Украине.

Кроме того, ЕС разработал механизм, позволяющий обойти венгерское вето на закупки вооружений для Киева за счет доходов от замороженных российских активов, пишет News.ru со ссылкой на газету Financial Times.

По словам Борреля, отклонивший предложение об использовании активов РФ Будапешт "не должен участвовать в принятии решения об их использовании". Глава дипломатии ЕС назвал механизм обхода вето "сложным, как и любое юридическое решение", но "рабочим".

Ранее глава бельгийского Минфина Винсент ван Петегем указала, что страна выступает против изъятия замороженных российских активов, поскольку опасается "непредсказуемых" последствий в финансовой и юридической плоскостях. Для Бельгии важны неприкосновенность самих активов и распределение рисков, добавила ван Петегем.