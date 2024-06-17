Небензя заявил об использовании всех инструментов в случае конфискации Западом активов РФ

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Россия воспользуется всевозможными ресурсами для защиты своих прав, если западные страны захотят конфисковать российские активы. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

Небензя отметил, что Россия расценивает любые идеи, касающиеся конфискации активов РФ или прибыли от них, как грубейшее нарушение принципов и норм международного права, включая принцип суверенного равенства стран и вытекающего из него иммунитета государственной собственности и активов.

Ранее в СМИ появлялась информация, что страны G7 договорились выделить 50 миллиардов долларов Украине до конца года за счет активов РФ. Однако специалистам теперь предстоит разработать схему, гарантирующую законность этого выделения денег.

Премьер Италии Джорджа Мелони после саммита стран "Большой семерки" отмечала, что доходы от активов РФ будут использоваться под гарантии кредитования Киева. Она уточняла, что речь идет об использовании процентов с доходов от российских активов, а не об их конфискации.

В свою очередь, Владимир Путин назвал конфискацию российских активов и валютных резервов западными странами воровством, уточнив, что этот процесс не останется безнаказанным.

