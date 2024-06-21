В Бельгии заявили, что изъятие активов РФ приведет к непредсказуемым последствиям

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Бельгия выступает против изъятия замороженных российских активов, так как опасается "непредсказуемых" последствий в финансовой и юридической плоскостях, заявил глава Минфина страны Винсент ван Петегем на министерском совещании ЕС в Люксембурге.

"Для нашей страны принципиально важны две вещи. Не трогать сами активы. <...> Второе: распределение рисков ", – цитирует его РИА Новости.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что изъятие доходов от российских активов в пользу Украины имеет юридические основания. По ее словам, доходы от замороженных активов РФ накапливаются на международной финансовой площадке в Бельгии. Сами средства остаются "конфискованными", хотя при этом и генерируют прибыль.

В свою очередь, Владимир Путин назвал конфискацию российских активов и валютных резервов западными странами воровством, добавив, что она не останется безнаказанной.