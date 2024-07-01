Stars and Stripes: пилотам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы

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Командование авиабазы ВВС США Шпангдалем на западе Германии запретило расквартированным там летчикам носить униформу за ее пределами из-за угрозы террористической атаки. Об этом пишет финансируемое Пентагоном издание Stars and Stripes.

Распоряжение об этом было издано в субботу, 29 июня. Согласно решению командования, летчики должны будут добираться до места службы в гражданской одежде в качестве "меры предосторожности". Представители авиабазы отказались предоставлять более подробную информацию "по соображениям оперативной безопасности".

Ранее телеканал CNN сообщал, что несколько американских военных баз в Европе 29 и 30 июня перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, мишенью которой могут стать военный персонал или объекты США. Находящийся на одной из американских баз в Европе собеседник канала уточнил, что такого уровня террористической опасности не было зафиксировано последние десять лет.