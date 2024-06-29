США запустили на орбиту разведывательный спутник NROL-186

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Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник NROL-186 в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщает компания-разработчик носителя SpaceX.

Ракету со спутником радиоэлектронной разведки запустили с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии накануне в 20:14 по Тихоокеанскому времени США (в субботу в 6:14 мск).

Детали о предназначении спутника строго засекречены, однако известно, что его работа сосредоточится на перехвате радиосигналов.

В конце 2023 года ракета Falcon Heavy от компании SpaceX вывела на околоземную орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США. Запуск произвели с космодрома в космическом центре Кеннеди 28 декабря в 20:07 по восточному времени (29 декабря в 04:07 по московскому). Для космоплана это уже седьмой полет, но первый на таком виде ракет.