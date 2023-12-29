Ракета SpaceX вывела на орбиту космоплан для военных США

Фото: ТАСС/AP/Craig Bailey

Ракета Falcon Heavy от компании SpaceX вывела на околоземную орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил Америки. Трансляция проводилась на сайте компании.

Указывается, что запуск произвели с космодрома в космическом центре Кеннеди 28 декабря в 20:07 по восточному времени (29 декабря в 04:07 по московскому). Для космоплана это уже седьмой полет, но первый на таком виде ракет. Раньше они летали на ракетах Falcon 9 и ракетах-носителях Atlas V.

Космоплан X-37B является одним из самых секретных военных проектов Соединенных Штатов, цели его миссии засекречены. Космические силы США только заявили, что космоплан проведет широкий спектр испытаний и экспериментов.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила свою ракету-носитель Falcon 9 с 25 аппаратами, в том числе первым разведывательным спутником Южной Кореи 425 Project EO/IR. Старт осуществили с базы Ванденберг в штате Калифорния в 10:19 по местному времени.

Отмечается, что на орбиту, кроме южнокорейского спутника, должны вывести 24 аппарата, включая первый ирландский спутник EIRSAT-1, который разработали студенты Дублинского университета, и первый армянский спутник Hayasat-1.

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