Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает "Интерфакс".

Ракету запустили с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде. Это произошло накануне в 23:18 по местному времени (во вторник в 07:18 мск). Примерно через час спутники должны вывести на орбиту.

Ранее стало известно, что владелец корпорации SpaceX Илон Макс не позволил Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершить атаку на Крым, отключив спутники. Он отметил, что пользовательское соглашение компании запрещает использовать спутники для наступательных военных действий.