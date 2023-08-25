"Роскосмос" может запустить повторную миссию на Луну в 2025–2026 годах

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" рассмотрит возможность повторного запуска миссии на Южный полюс Луны в 2025–2026 годах. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что 25 августа глава космической корпорации Юрий Борисов встретился в НПО имени Лавочкина с разработчиками станции "Луна-25", с которыми обсудил возможные причины провала миссии. В ходе общения он отметил, что случившееся не ставит "на стоп" российскую лунную программу.

"Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении", – привела пресс-служба слова Борисова.

Во время мероприятия гендиректор "Роскосмоса" также допустил, что одним из вариантов продолжения лунной программы может быть повторный запуск миссии на спутник Земли в 2025 или 2026 году.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя примерно пять с половиной дней космический аппарат вышел на орбиту спутника Земли, однако уже 20 августа связь с ним прервалась.

Позже стало известно, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84-х, что и послужило причиной крушения аппарата.



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