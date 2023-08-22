Потеря "Луны-25" может привести к перестановкам в "Роскосмосе" – СМИ

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Потеря "Луны-25" может спровоцировать перестановки в "Роскосмосе", сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Они утверждают, что это коснется как высокопоставленных функционеров, так и исполнителей, в том числе ученых и программистов, обслуживавших запуск.

Так, ответственность за ЧП может понести первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов. По словам собеседников издания, он курирует всю техническую часть "Роскосмоса" и как глава государственной комиссии по запуску "Луны-25" ставил последнюю подпись в итоговом протоколе о готовности.

Не исключается, что ответственность также может понести заместитель гендиректора по космическим комплексам и системам "Роскосмоса" Михаил Хайлов. Как считают источники, первому грозит выговор, второму – отставка.

Также наказать могут специалистов из НПО Лавочкина, то есть главного исполнителя проекта по созданию "Луны-25", и ученых из Института комических исследований РАН, разрабатывавших научную программу экспедиции.

Как сообщили "Известиям", проблемы в космической отрасли, которые могли привести к крушению, начались задолго до работы современной команды руководства госкорпорации. При этом отвечать за произошедшее, скорее, будет кто-то из нынешних управленцев.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Путь до спутника Земли составил примерно пять с половиной суток. Затем станция заняла околополярную орбиту высотой 100 километров. 16 августа "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли.

Позже, 20 августа, "Роскосмос" сообщил, что с автоматической станцией "Луна-25" прервалась связь. Предварительно установлено, что аппарат перешел в нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью спутника Земли. В госкорпорации отметили, что работы по поиску станции и вхождению с ней в связь оказались безуспешны.

В свою очередь, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, это послужило причиной крушения аппарата.

Спецкомиссия установит причину аварии "Луны-25"