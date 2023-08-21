В "Роскосмосе" заявили, что работы по миссиям "Луна-26" и "Луна-27" будут форсироваться

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Работы по миссиям станций "Луна-26" и "Луна-27" будут форсироваться. Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

"Считаю, что форсируя миссии "Луна-26" и "Луна-27", мы обязательно получим те недополученные результаты, которые, к сожалению, не получили при реализации миссии "Луны-25", – сказал руководитель "Роскосмоса".

Борисов выразил надежду, что миссии "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28" пройдут успешно.

Глава госкорпорации также заявил, что России нельзя прерывать лунную программу и необходимо продолжить участие в лунной гонке. Борисов считает, что основной причиной неудач является негативный опыт прерывания программы на 50 лет.

Немногим ранее Борисов заявил, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, это послужило причиной крушения аппарата.

Руководитель "Роскосмоса" сообщил, что аварийная комиссия по установке "Луна-25" уже приступила к работе. Специалисты детально разберутся, из-за чего произошла нештатная работа корректирующего двигателя. Результаты, полученные комиссией, будут учтены госкорпорацией при планировании следующих миссий.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Путь до Луны составил примерно пять с половиной суток. Затем станция заняла околополярную орбиту высотой 100 километров. 16 августа "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли.

Накануне "Роскосмос" сообщил, что с "Луной-25" прервалась связь. Предварительно установлено, что аппарат перешел в нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью спутника Земли. В госкорпорации отметили, что работы по поиску станции и вхождению с ней в связь оказались безуспешны.



Станция "Луна-25" разбилась о поверхность спутника