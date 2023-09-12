Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком

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Владимир Путин навал основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска выдающимся человеком. Об этом сообщает "Радио 1".

"Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства", – заявил президент РФ на Восточном экономическом форуме.

Вместе с этим он указал, что Россия обладает достаточными компетенциями в космосе. "Роскосмос" решил привлечь частных инвесторов в сферу космической деятельности. Такую инициативу поддержал российский кабмин.

Путин также оценил операцию "Луна-25". По его словам, она была сложной, но, несмотря на безуспешный результат, программа будет завершена.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя пять с половиной дней аппарат вышел на орбиту спутника Земли. 20 августа связь с ним прервалась.

Впоследствии выяснилось, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что послужило причиной крушения аппарата.

Ученые определили место и время падения станции "Луна-25"