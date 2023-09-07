Илон Маск отключал Украине доступ к Starlink и этим сорвал диверсию ВСУ – СМИ

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Предприниматель Илон Маск сорвал атаку Украины на корабли Военно-морского флота (ВМФ) РФ в прошлом году. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на биографию Маска, написанную писателем и журналистом Уолтером Айзексоном.

Как рассказал журналист, в прошлом году Маск тайно потребовал от своих инженеров отключить спутниковую связь Starlink рядом с побережем Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на ВМФ РФ. По словам Айзексона, когда подводные дроны Украины, наполненные взрывчаткой, подплыли к российским кораблям, то они остались внезапно без связи и выбросились на берег.

Он добавил, что Маск сделал это из-за страха ответного ядерного удара со стороны России.

"Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был сделан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе, делать добрые и мирные дела, а не наносить удары дронами", – сообщило издание.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен выступил с обвинениями в сторону РФ, заявив, что страна намерена нарушить работу Starlink на Украине. Он объяснил, что подобные попытки РФ вызваны ее информированностью о том, что США планируют вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников для деятельности военных.

В Пентагоне заявили о попытках России нарушить работу Starlink на Украине