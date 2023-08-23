Политолог объяснил, почему США беспокоят планы РФ помешать работе Starlink на Украине

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Средства связи в любом военном противостоянии всегда являются "основой основ", именно поэтому Вашингтон обеспокоен планами России помешать работе Starlink на Украине. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога Данилу Гуреева.

По его словам, на момент начала СВО Украина не имела эффективных средств связи между подразделениями. Именно поэтому США первым делом направили ей средства связи Starlink.

"И будем откровенны, Starlink на начало конфликта оказался крайне эффективной системой информационного взаимодействия между украинскими подразделениями, поэтому он стал первой законной военной целью Российской Федерации", – сказал Гуреев.

Политолог отметил, что взлом системы Starlink поможет РФ успешно наступать на Украине, о чем осведомлены в США. Однако американские лица не придумали ничего лучше, чем использовать запугивание и внешнюю дипломатию.

По словам Гуреева, попытки США обвинить РФ и оказать на нее воздействие через систему международного права ни к чему не приведут.

"Почему американцы это делают? Да потому что ничего иного они не умеют. Это единственное эффективное средство дипломатии, которое освоили американцы за последние 20 лет, которое они настолько часто использовали, что разучились использовать другие методики давления на своих оппонентов", – заявил он.

Эксперт подчеркнул, что взлом Starlink российскими специалистами является лишь вопросом времени. По его словам, когда РФ достигнет своей цели, в США проигнорируют подобный факт.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен высказался с обвинениями в сторону РФ, заявив, что страна намерена нарушить работу Starlink на Украине. Он объяснил, что подобные попытки РФ вызваны ее информированностью о том, что США планируют вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников для деятельности военных.



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