США могли убедить Киев не распылять силы контрнаступления между югом и востоком – СМИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Западные военные аналитики считают, что украинское контрнаступление на юге буксует из-за того, что слишком много сил ВСУ развернуто на востоке, и убедили украинское командование сосредоточиться на направлении главного удара. Об этом пишет газета New York Times.

Согласно данным издания, в США были озадачены решением украинского командования разместить почти половину войск и огневой мощи на востоке, в том числе около Артемовска, в ущерб группировке на юге.

"Американские планировщики советовали Украине сконцентрироваться на фронте, который движется к Мелитополю, главному приоритету Киева, и прорыве через российские минные поля и другие оборонительные линии, даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники", – указано в сообщении.

Газета пишет, что почти три месяца украинское командование игнорировало данные рекомендации, но в последнее время начало к ним прислушиваться.

Ранее Forbes писал, что Киев отправил в бой последнее крупное подразделение из резерва ВСУ – 82-ю десантно-штурмовую бригаду. В издании полагают, что из-за этого ВСУ окажутся в уязвимом положении на фоне начала российского наступления.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинская армия не в состоянии в настоящее время провести контрнаступление. Он отметил, что у ВСУ нет достаточного количества оружия, чтобы обеспечить себе преимущество.



Киев бросил резервные подразделения из-за сложной ситуации в зоне СВО