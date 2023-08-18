Российские военные отразили шесть попыток атак ВСУ на двух направлениях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные ВС РФ за сутки отразили шесть попыток атак украинских войск на сватовском и краснолиманском направлениях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

Потери противника при этом составили более 40 боевиков. Кроме того, были уничтожены бронемашина, БМП, а барражирующим боеприпасом "Ланцет" был поражен ЗРК "Стрела-10", добавил Савчук.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что российские военные успешно осуществляют операцию по ликвидации военной инфраструктуры украинской армии в ответ на поставки западной техники.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что штурмовые отряды "Западной" группировки российских войск вели наступательные действия на купянском направлении и улучшили положение по переднему краю фронта.

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