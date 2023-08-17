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Российские военные успешно осуществляют операцию по ликвидации военной инфраструктуры украинской армии в ответ на поставки западной техники. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Россия уничтожает военные объекты на территории Украины, включая склады с оружием и боеприпасами, а также совершает удары по центрам принятия решения", – сообщил он в блоге на своем YouTube-канале.

Макгрегор обратил внимание, что Украина использует западные ракеты для ударов вглубь российский территорий. На фоне этого Вооруженные силы (ВС) РФ будут вынуждены пойти на Запад с целью обеспечить безопасность.

Полковник также подчеркнул, что поставки Киеву ракет Storm Shadow и других вооружений не повлияют на исход конфликта и не спасут режим Владимира Зеленского от падения.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили воинское подразделение ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области. Операция по ликвидации осуществлялась путем ракетного удара по цели на станции Межевая.



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