01:29Политика
Экс-советник Пентагона заявил, что США создает коалицию для введения войск на Украину
Фото: EPA/TAСС/TOMS KALNINS
США создадут коалицию для вторжения на Украину, в которой основная роль достанется восточноевропейским странам. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
По мнению полковника, военный союз для вторжения на Украину будет сформирован из сил Польши и Литвы. При этом, считает Макгрегор, если они не смогут оккупировать западную часть страны, то им на помощь могут прийти и США.
"Коалиция добровольцев – это то, что мы сейчас наблюдаем. Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы – нет. Мы перестали быть государством образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии", – считает полковник.
Ранее Макгрегор заявлял, что если Вашингтон одобрит Варшаве операцию по захвату Западной Украины, то польская армия сравняет Львов с землей. Полковник обратил внимание, что если у украинских военных не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны, то их на этом направлении "разнесут в пух и прах".
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