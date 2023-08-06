В Киеве заявили, что Варшава лишится статуса близкого друга страны после завершения СВО

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Варшава будет близким другом для Киева до окончания спецоперации, после чего между государствами начнется конкуренция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день – это Польша", – отметил он.

По словам политика, после окончания СВО Украина и Польша начнут вести конкурентную борьбу за потребительские рынки.

До этого замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения Украины и Польши "не самые хорошие" из-за высказываний представителей украинских властей. Он пояснил, что причиной стали "определенные эмоции", появившиеся на Украине.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что если Вашингтон одобрит Варшаве операцию по захвату Западной Украины, то польская армия сравняет Львов с землей. Полковник обратил внимание, что если у украинских военных не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны, то их на этом направлении "разнесут в пух и прах".

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема притязаний на территорию Западной Украины становится в Польше мейнстримом. По словам Захаровой, в стране начинают постепенно распространять литературу, марки и монеты с ностальгирующими воспоминаниями с территориями Западной Украины в составе Польши.

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