Захарова назвала мейнстримом тему притязаний Польши на Западную Украину

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Тема притязаний на территорию Западной Украины становится в Польше мейнстримом. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За последние годы тема того, что эта историческая справедливость должна наконец свершиться, а они (Польша. – Прим. ред.) ее видят, естественно, в контексте Западной Украины, становится уже мейнстримом. Это не отдельные маргиналы, которые говорят об этом, не какие-то закрытые и тайные встречи по интересам. Это становится уже мейнстримом", – сказала дипломат.

По словам Захаровой, в стране начинают постепенно распространять литературу, марки и монеты с ностальгирующими воспоминаниями с территориями Западной Украины в составе Польши. Подобное, по ее словам, задает определенный общественный контур, который нельзя игнорировать.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что если Вашингтон одобрит Варшаве операцию по захвату Западной Украины, то польская армия сравняет Львов с землей. Полковник обратил внимание, что если у украинских военных не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны, то их на этом направлении "разнесут в пух и прах".



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