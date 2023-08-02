МИД Польши отметил ухудшение отношений с Украиной из-за заявлений Киева

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Отношения Украины и Польши "не самые хорошие" из-за высказываний представителей украинских властей, сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

Так он прокомментировал предстоящую встречу с представителем украинского посольства. Яблоньский отметил, что предстоящий разговор будет, как всегда, честным и конкретным.

"Мы передадим наши оценки того, как выглядят сегодня наши отношения, которые, к сожалению, из-за высказываний некоторых представителей властей Украины в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает", – подчеркнул он.

Замглавы польского МИД пояснил, что причиной стали "определенные эмоции", появившиеся на Украине. Он подчеркнул, что Варшава с пониманием к этому относится, поскольку страна находится под атакой, но в то же время, по его словам, нельзя так относиться к своим союзникам.

В заключение Яблоньский указал, что в отношениях Киева и Варшавы есть ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимание.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что если Вашингтон одобрит Варшаве операцию по захвату Западной Украины, то польская армия сравняет Львов с землей. Полковник обратил внимание, что если у украинских военных не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны, то их на этом направлении "разнесут в пух и прах".

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема притязаний на территорию Западной Украины становится в Польше мейнстримом. По словам Захаровой, в стране начинают постепенно распространять литературу, марки и монеты с ностальгирующими воспоминаниями с территориями Западной Украины в составе Польши. Подобное, по ее словам, задает определенный общественный контур, который нельзя игнорировать.

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