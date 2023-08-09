Шойгу заявил о желании Варшавы создать армию для оккупации Западной Украины

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Варшава хочет сформировать регулярное польско-украинское соединение для оккупации Запада Украины, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В ходе заседания коллегии Минобороны РФ Шойгу сказал, что это соединение должно якобы обеспечивать безопасность западной части Украины, однако, по сути, оно нужно для последующей оккупации территории.

Также министр заявил, что угрозы военной безопасности России с западного и северо-западного направлений кратно выросли.

"Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки", – передает РИА Новости слова Шойгу.

По его словам, у Польши есть намерение создать самую сильную армию в Европе. Для этого Варшава начала покупать вооружение, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО и ПРО, а также боевую авиацию, у США, Великобритании, Республики Корея.

Ранее замглавы министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения Украины и Польши "не самые хорошие" из-за высказываний представителей украинских властей. Он пояснил, что причиной стали "определенные эмоции", появившиеся на Украине.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что если Вашингтон одобрит Варшаве операцию по захвату Западной Украины, то польская армия сравняет Львов с землей. Полковник обратил внимание, что если у украинских военных не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны, то их на этом направлении "разнесут в пух и прах".

После этого заявления официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что тема притязаний на территорию Западной Украины становится в Польше мейнстримом. По словам Захаровой, в стране начинают постепенно распространять литературу, марки и монеты с ностальгирующими воспоминаниями с территориями Западной Украины в составе Польши.

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