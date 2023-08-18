Войска РФ полностью зачистили от ВСУ район села Казачьи Лагеря – Сальдо

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие ВС РФ полностью зачистили от украинских солдат район села Казачьи Лагеря на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио главы региона Владимира Сальдо.

По его словам, в первые дни провокации, когда в высадке на берег принимали участие так называемые силы специальных операций, отдельные диверсионно-разведывательные группы могли прятаться на окраинах населенного пункта.

"Потом боевики этих ССО быстро закончились – плавали лицами вниз в воде возле своих американских надувных лодок, мы все это наблюдали на видео", – добавил Сальдо.

После этого на побережье в районе села Казачьи Лагеря продолжились переброски военнослужащих теробороны Украины, которые затем оказывались под огнем российской артиллерии, РСЗО и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", отметил врио главы Херсонской области.

Ранее российское министерство обороны сообщило, что ВС РФ устранили воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области.

До этого российские ракетчики уничтожили пункт управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) противника в Краматорске.

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