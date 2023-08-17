Российские ракетчики поразили пункт управления РЭБ и ПВО украинских войск в Краматорске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетчики ВС РФ уничтожили пункт управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) противника в Краматорске. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Помимо этого, артиллерия РФ поразила полевой склад боеприпасов ВСУ около Белоборовки, два пункта временной дислокации украинских подразделений, полевой склад боеприпасов и три украинских пикапа в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердычев и Первомайское.

Астафьев добавил, что во время контрбатарейной борьбы было уничтожено артиллерийское орудие М777 американского производства, гаубицы Д-20 и Д-30.

Российские экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары управляемыми боеприпасами по украинским объектам на соледаро-артемовском, александро-калиновском и лисичанском направлениях.

Кроме того, был поражен пункт временной дислокации 4-й бригады нацгвардии Украины и два пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с подразделениями Минобороны пресекла попытку проникновения украинской диверсионной группы в приграничном Стародубском районе Брянской области, четыре диверсанта были уничтожены.

До этого врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с начала августа ВСУ потеряли в этом регионе порядка 400 солдат, в том числе до 100 человек при попытках форсировать Днепр.

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