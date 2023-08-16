В ВСУ заявили об ухудшении обстановки на купянском направлении

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об ухудшении ситуации для украинской армии на купянском направлении. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

"В связи с осложнением обстановки на купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", – сказал он.

Сырский также заявил, что российская армия может попытаться блокировать Купянск, а после взять его под контроль.

Ранее врио главы Херсконской области Владимир Сальдо заявил, что с начала августа украинские войска потеряли около 400 военных, пытаясь пересечь Днепр. При этом порядка 100 солдат были ликвидированы российской армией при попытке высадиться на берегу реки.



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