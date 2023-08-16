Пять диверсантов уничтожили при попытке проникновения в Брянскую область

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Пять украинских диверсантов уничтожили при попытке прорыва в Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он отметил, что попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы, которая была совершена приблизительно в 07:00, пресекли Минобороны и ФСБ РФ по Брянской области. ДРГ состояла из шести боевиков.

"Спасибо нашим защитникам!" – заключил он.

В ФСБ, в свою очередь, сообщали, что у диверсантов обнаружили дроны с российской символикой и наклейками "Собственность ФСБ России". По мнению ведомства, это указывает на подготовку провокаций и диверсионных акций на территории РФ.

До этого ВС РФ совместно с УФСБ России по Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ на территорию страны в районе села Курковичи 15 августа. В результате инцидента пострадал один человек.

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