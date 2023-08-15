Российские силы пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ совместно с УФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа пресекли попытку проникновения украинской ДРГ на территорию страны. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших после этого не выявили.

"В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля", – заявил Богомаз.

10 августа стало известно, что украинская армия обстреляла брянское село Чаусы. В результате этого погибли два человека. Глава региона сообщал, что во время атаки травмы получили мужчина и женщина. Медики диагностировали у них ранения различной степени тяжести.

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