ВСУ обстреляли село Кирилловка в Брянской области

Фото: vk.com/Приграничье Брянск

Украинские боевики подвергли обстрелу населенный пункт Кирилловка в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"ВСУ совершили обстрел села Кирилловка Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – говорится в его публикации.

Ранее украинская армия атаковала Трубчевский район Брянской области. Противник сбросил беспилотник на здание районного УВД. В результате случившегося никто не пострадал, однако разрушения получили кровля и окна.

До этого при обстреле поселка Белая Березка со стороны Украины погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, в том числе 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они были доставлены в больницу, врачи оказали им всю необходимую помощь.



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