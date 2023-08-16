В Великобритании начали блокировать счета компаний, ведущих торговлю с Украиной – СМИ

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В Великобритании начали блокировать счета компаний, которые ведут торговлю с Украиной. Об этом пишет Politico со ссылкой на сопредседателя Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейта Томса.

Он объяснил, что такие меры принимаются в Соединенном Королевстве из-за риска использования подобных финансовых операций для отмывания денег.

"Проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счетов. Банки обычно отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной", – добавил Томс.

По его словам, в палату уже приходили жалобы на блокировку счетов. В документах Украина фигурирует как "рискованная юрисдикция для транзакций клиентов".

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что западные страны хотели бы услышать слова благодарности от Украины за поставки военной техники, а не критику решений об отказе принять страну в НАТО по ускоренной процедуре.

По его словам, иногда ему в ходе непростых переговоров приходится "убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке" передать Киеву военную технику. Он добавил, что в прошлом году, когда он прилетел на Украину, власти Киева предоставили ему список вооружения, которое нужно ВСУ. Это напомнило политику поход в магазин, признался Уоллес.



Министр Британии заявил, что Украина должна быть более благодарной за поставки оружия