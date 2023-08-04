В Кремле заявили об отсутствии надежд на улучшение отношений с Великобританией

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Москва не имеет надежд на улучшение отношений с Лондоном после смены британского посла. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

2 августа МИД Великобритании объявил о смене посла в Москве, этот пост займет кадровый дипломат Найджел Кейси.

До этого МИД РФ вызывал британского посла Дебору Броннерт и заявлял ей протест в связи с выступлением у здания Мосгорсуда, где в середине апреля этого года публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) был вынесен приговор.

По словам российского посла в Лондоне Андрея Келина, Броннерт, а также послам США и Канады был заявлен протест в связи с грубым вмешательством во внутренние дела страны.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, его признали виновным в госизмене, распространении фейков о Вооруженных силах РФ и руководстве нежелательной организацией.

После оглашения приговора послы США Линн Трейси, Канады Элисон Леклэр и Великобритании, прибыв к зданию суда, обратились с призывом освободить публициста.

31 июля Первый апелляционный суд оставил в силе приговор, вынесенный Кара-Мурзе. Жалоба, направленная его адвокатами, также не была удовлетворена.

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