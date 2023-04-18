МИД вызвал послов США, Британии и Канады из-за вмешательства в дела РФ

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Дипломатические представители США, Великобритании и Канады в РФ были вызваны в МИД России из-за грубого вмешательства в дела страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

"В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады", – говорится в сообщении.

Подробной информации о предстоящих сессиях не было.

До этого в российский МИД был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Канады в Москве Брайан Эбель. Причиной стали грубые высказывания дипломата о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Высказывания Эбеля в МИД РФ сочли демонстрацией русофобии.