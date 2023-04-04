МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Франции из-за заявления о событиях в Буче

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Франции Джея Дармадикари и выразили ему решительный протест из-за публикаций с обвинением ВС РФ в убийстве мирных жителей в Буче. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"4 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Французской Республики в Российской Федерации Джей Дармадикари, которому был выражен решительный протест в связи с опубликованными посольством в социальных сетях заявлениями о "зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах", – говорится в сообщении.

В ходе встречи дипломату указали на неприемлемость ложных обвинений, которые не были обоснованы и подкреплены фактами.

В МИД напомнили, что российской стороне до сих пор не предоставили списков имен убитых, заключений судмедэкспертов и другую информацию, несмотря на то что глава ведомства Сергей Лавров обращался к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой поддержать запуск объективного расследования.

Произошедшее в ведомстве назвали "далеко не единственной пропагандисткой инсценировкой киевского режима".

Как сообщили до этого в Минобороны РФ, российские войска не причастны к трагедии в Буче. В период пребывания ВС РФ в украинском городе не пострадал ни один житель, уточняли в ведомстве. Заявления о причастности ВС РФ к подобному в МО назвали провокацией.

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