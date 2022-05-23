Западные СМИ признали гибель жителей Бучи от обстрелов ВСУ – Небензя

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Западные средства массовой информации признали, что многие мирные жители в Буче погибли от артиллерийских снарядов, которые использовали ВСУ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

"Под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа", – приводит его слова ТАСС.

Дипломат добавил, что в настоящее время на информационном поле ведется борьба с целью искажения реальности и полной подмены. По словам Небензи, правда вытесняется потоком информационного и идеологически заряженного спама.

"Теперь же вбрасываются новые фальшивки, призванные сместить акцент с очевидной ответственности украинской армии за провокацию в Буче. Как и за провокацию в Краматорске, о которой после появления очевидных свидетельств причастности Украины западные СМИ предпочитают больше не вспоминать", – отметил постпред.

В начале апреля Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал. Кроме того, все время, пока город находился под контролем России, жители могли свободно передвигаться, пользоваться сотовой связью и выезжать за пределы города.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает огромное количество пиар-компаний и специалистов по ведению информационной войны, которые занимаются созданием потоков лжи и фейков. По его словам, ярким примером их работы является антироссийская провокация в Буче, организованная с помощью сторонних сил. Он отметил, что украинские специалисты вряд ли смогли бы реализовать такую задачу самостоятельно.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

