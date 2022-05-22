США и НАТО финансируют британскую фирму, распространяющую фейки о спецоперации РФ – СМИ

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Западные СМИ с финансовой помощью США и НАТО распространяют фейки о российской спецоперации на Украине. Об этом заявил журналист Рикардо Санчес Серра, выступление которого опубликовано на сайте Федерации журналистов Перу.
"Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета "Точка-У". Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский", — заявил Серра,
По его словам, большая часть антироссийской пропаганды исходит от английской маркетинговой компании PR Network. Она снабжает западные СМИ контентом против РФ и в пользу Киева.
Ранее сообщалось, что генерал Соединенных Штатов в отставке и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккаффри перепутал кадры из компьютерной игры Arma 3 с боевыми действиями на Украине. Отмечается, что Маккаффри опубликовал в своем Twitter видео с кадрами якобы событий на Украине с подписью, что российский самолет поражен британской ракетой. Один из пользователей соцсети отметил, что на записи показаны кадры из игры, после чего Маккаффри удалил запись.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает огромное количество пиар-компаний и специалистов по ведению информационной войны, которые занимаются созданием потоков лжи и фейков.
По словам Пескова, ярким примером их работы является антироссийская провокация в Буче, организованная с помощью сторонних сил. Он отметил, что украинские специалисты вряд ли смогли бы реализовать такую задачу самостоятельно.
Также первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал постановочным представлением съемку якобы украинских военных у пограничного столба. Фотографии с пограничным столбом появились в некоторых социальных сетях и американских СМИ.
Заявления Запада об угрозах ядерной войны со стороны Москвы являются фейком – Захарова
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