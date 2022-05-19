Отставной генерал США выдал кадры из видеоигры за боевые действия на Украине

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Генерал Соединенных Штатов в отставке и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккаффри перепутал кадры из компьютерной игры Arma 3 с боевыми действиями на Украине. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что Маккаффри опубликовал в своем Twitter видео с кадрами якобы событий на Украине с подписью, что российский самолет поражен британской ракетой. Один из пользователей соцсети отметил, что на записи показаны кадры из игры, после чего Маккаффри удалил запись.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает огромное количество пиар-компаний и специалистов по ведению информационной войны, которые занимаются созданием потоков лжи и фейков.

По словам Пескова, ярким примером их работы является антироссийская провокация в Буче, организованная с помощью сторонних сил. Он отметил, что украинские специалисты вряд ли смогли бы реализовать такую задачу самостоятельно.