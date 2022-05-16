В ГД предложили ужесточить наказание для иноагентов за дезинформацию о ВС РФ

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ужесточить наказание для физических лиц, признанных иноагентами, за распространение ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает RT.

В обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова говорится, что специальная операция на Украине сопровождается массовым распространением фейков о действиях ВС РФ. При этом, как отметил Федоров, не последнюю роль в этом вопросе играют признанные иноагентами граждане.

По его словам, за эти действия по части 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

"Во второй части данной статьи предусмотрены отягчающие обстоятельства, которые влекут ужесточение наказания до штрафа в размере от 3 до 5 миллионов рублей либо лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Среди прочего такими обстоятельствами считается совершение преступления из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору и тому подобное", – говорится в сообщении.

Депутат же предложил включить в перечень лиц и обстоятельств, отягчающих наказание, граждан – иноагентов.

Ранее столичный суд заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом в РФ) за публикацию дезинформации о ВС РФ. Журналиста обвиняют по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации").

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

