Зампостпреда РФ при ООН назвал постановкой видео с украинцами у пограничного столба

Фото: ТАСС/AP/John Minchillo

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал постановочным представлением съемку якобы украинских военных у пограничного столба. Он привел на своей странице в соцсети ссылку на видео, где запечатлены люди в форме украинских военных, несущие столб к месту съемки.

Фотографии с пограничным столбом появились в некоторых социальных сетях и американских СМИ.

"Фальшивые новости и пропаганда в нацистской Украине повсюду. Геббельс даже мечтать не мог о таких ретивых учениках", – приводит ТАСС слова Полянского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает огромное количество пиар-компаний и специалистов по ведению информационной войны, которые занимаются созданием потоков лжи и фейков.

По словам Пескова, ярким примером их работы является антироссийская провокация в Буче, организованная с помощью сторонних сил. Он отметил, что украинские специалисты вряд ли смогли бы реализовать такую задачу самостоятельно.

