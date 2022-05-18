Зампостпреда РФ при ООН назвал постановкой видео с украинцами у пограничного столба

Фото: ТАСС/AP/John Minchillo
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал постановочным представлением съемку якобы украинских военных у пограничного столба. Он привел на своей странице в соцсети ссылку на видео, где запечатлены люди в форме украинских военных, несущие столб к месту съемки.
Фотографии с пограничным столбом появились в некоторых социальных сетях и американских СМИ.
"Фальшивые новости и пропаганда в нацистской Украине повсюду. Геббельс даже мечтать не мог о таких ретивых учениках", – приводит ТАСС слова Полянского.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает огромное количество пиар-компаний и специалистов по ведению информационной войны, которые занимаются созданием потоков лжи и фейков.
По словам Пескова, ярким примером их работы является антироссийская провокация в Буче, организованная с помощью сторонних сил. Он отметил, что украинские специалисты вряд ли смогли бы реализовать такую задачу самостоятельно.
В МО РФ предупредили о готовящейся провокации со стороны Украины
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