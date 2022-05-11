В США признали, что Россия выигрывает в информационной войне по Украине

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Кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк признала, что Россия выигрывает в мировом информационном пространстве в вопросах освещения ситуации на Украине.

На слушаниях в конгрессе по рассмотрению кандидатуры Бринк сенатор Роб Портман отметил, что в информационном пространстве Москва превосходит Запад. Он спросил у дипломата, что американские власти должны сделать, чтобы противодействовать якобы попыткам России по оправданию специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

"Я согласна с вами. Нас превзошли и переиграли. Мы должны прикладывать как можно больше усилий. Это вызов. Дезинформация – это то, что широко распространено в Европе и других местах", – приводит ее слова ТАСС.

По ее мнению, западные страны должны стать более инновационными и креативными в информационном пространстве.

В середине марта глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации в сети интернет Александр Малькевич заявил, что за две недели число фейков о России в Сети и западных средствах массовой информации возросло почти в два раза.

Ранее глава Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство наблюдает недружественное отношение к России среди зарубежных средств массовой информации. По его словам, иностранные СМИ также реализуют информационную кампанию, которая направлена на эти же цели. Против России идет война на всех фронтах с использованием всех возможных ресурсов и средств, заключил он.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал частью информационной войны утверждение первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об ответственности России за продовольственный кризис на Украине и по всему миру.

