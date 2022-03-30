Антонов назвал заявления США об ответственности РФ за кризис частью информационной войны

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал частью информационной войны утверждение первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об ответственности России за продовольственный кризис на Украине и по всему миру.
"Инсинуации о том, что наши Вооруженные силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности. Ситуация обстоит с точностью до наоборот", – приводятся его слова в телеграм-канале посольства.
Глава диппредставительства подчеркнул, что на территориях Украины, которые находятся под контролем российских военных, сохраняется спокойная и мирная обстановка. Антонов отметил, что ВС РФ применяют оружие исключительно против военных объектов ВСУ.
"Показательным примером является Херсонская область, где наши войска уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной. <...> Россия оказывает гуманитарную помощь украинскому населению. <...> Такую поддержку мы будем предоставлять и дальше освобожденным от бандитов и нацистов районам Украины", – заключил дипломат.
Ранее Антонов назвал недействительными заявления заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинса о том, что действия РФ на Украине представляют угрозу ядерной безопасности. Дипломат подчеркнул, что функционирующие блоки АЭС на Украине работают в нормальном режиме, их безопасности ничего не угрожает.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Мединский назвал конструктивными переговоры РФ и Украины в Стамбуле
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: