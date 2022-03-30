Антонов назвал заявления США об ответственности РФ за кризис частью информационной войны

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал частью информационной войны утверждение первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об ответственности России за продовольственный кризис на Украине и по всему миру.

"Инсинуации о том, что наши Вооруженные силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности. Ситуация обстоит с точностью до наоборот", – приводятся его слова в телеграм-канале посольства.

Глава диппредставительства подчеркнул, что на территориях Украины, которые находятся под контролем российских военных, сохраняется спокойная и мирная обстановка. Антонов отметил, что ВС РФ применяют оружие исключительно против военных объектов ВСУ.

"Показательным примером является Херсонская область, где наши войска уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной. <...> Россия оказывает гуманитарную помощь украинскому населению. <...> Такую поддержку мы будем предоставлять и дальше освобожденным от бандитов и нацистов районам Украины", – заключил дипломат.

Ранее Антонов назвал недействительными заявления заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинса о том, что действия РФ на Украине представляют угрозу ядерной безопасности. Дипломат подчеркнул, что функционирующие блоки АЭС на Украине работают в нормальном режиме, их безопасности ничего не угрожает.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

