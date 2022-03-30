Посол РФ призвал США вернуться к неполитизированному диалогу по ядерной безопасности

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Россия призывает США вернуться к неполитизированному и профессиональному диалогу по физической ядерной безопасности, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Так он прокомментировал утверждение заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Бонни Дженкинса о том, что действия РФ на Украине представляют угрозу ядерной безопасности.
Глава диппредставительства подчеркнул, что данные заявления не соответствуют действительности, а функционирующие блоки АЭС на Украине работают в нормальном режиме, их безопасности ничего не угрожает.
"Системы радиационного мониторинга полностью исправны. Возможность выброса радиоактивного материала отсутствует. Это подтверждает руководство МАГАТЭ. <....> Подобные заявления – очередная попытка перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале дипведомства.
Он напомнил, что в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР ВС РФ взяли под контроль ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС с целью не допустить ядерных провокаций. Антонов подчеркнул, что российские военнослужащие не вмешиваются в работу персонала станций.
9 марта статс-секретарь – замглавы Минобороны РФ Николай Панков сообщил, что украинские националистические подразделения совершили опасную провокацию на энергосетях ЧАЭС. После этого российские специалисты оперативно перевели станцию на резервные дизельные источники энергоснабжения.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Роспотребнадзор оценил уровень радиации рядом с Чернобыльской АЭС
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