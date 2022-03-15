Военные РФ контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС – МИД России

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Запорожской и Чернобыльской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Станции работают в штатном режиме, радиационный фон остается в норме, что подтверждается МАГАТЭ", – подчеркнул он.

Полищук отметил, что в настоящий момент все усилия направлены на недопущение провокаций в отношении данных объектов со стороны украинских националистических сил.

Ранее украинские националисты устроили провокацию на энергосетях ЧАЭС. Как заявлял замглавы Минобороны РФ Николай Панков, они нанесли удар по электросетевым объектам станции.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.