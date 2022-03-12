Минэнерго США не фиксирует каких-либо признаков выброса радиации на Украине

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Министерство энергетики США не фиксирует каких-либо признаков того, что на Украине могли произойти выбросы радиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter главы ведомства Дженнифер Грэнхолм.

Она добавила, что ведомство продолжает следить за ситуацией относительно ядерных объектов на Украине. По ее словам, в краткосрочной перспективе угроза безопасности низкая.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия взяла под контроль ряд ядерных объектов на Украине, чтобы не допустить провокации со стороны боевиков. По ее словам, в ходе спецоперации ВС РФ был установлен контроль над Чернобыльской, Запорожской атомными электростанциями и прилегающими к ним территориями. Она подчеркнула, что Россия делает все для обеспечения безопасности ядерных объектов на территории Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.