В Роскомнадзоре сообщили о недружественном отношении к РФ со стороны иностранных СМИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Роскомнадзор наблюдает недружественное отношение к России среди зарубежных средств массовой информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.
По его словам, иностранные СМИ также реализуют информационную кампанию, которая направлена на эти же цели. Против России идет война на всех фронтах с использованием всех возможных ресурсов и средств, заключил он.
При этом Субботин добавил, что у России есть собственные сервисы, конкурирующие с ведущими западными.
Ранее Госдума приняла в первом чтении приняла проект об оборотных штрафах для иностранных IT-компаний за неисполнение закона о "приземлении".
Так, компаниям при работе на территории России вне закона грозит административный штраф: для граждан – в размере от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки.
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