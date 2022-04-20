Госдума приняла проект о штрафах за неисполнение закона о "приземлении"

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Госдума в первом чтении приняла проект об оборотных штрафах для иностранных IT-компаний за неисполнение закона о "приземлении".

Так, компаниям при работе на территории России вне закона грозит административный штраф: для граждан – в размере от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки.

Принятые изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России, был подписан Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Он вступил в силу 1 января 2022 года.

По новому закону иностранные IT-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны открыть представительства в РФ. Кроме того, зарубежные IT-гиганты также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений россиян и организаций.

