РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК

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Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к каналам ряда российских СМИ на принадлежащей IT-гиганту площадке YouTube. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Ограничительные меры, введенные администрацией видеохостинга YouTube <...> в отношении российских СМИ, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", – говорится в публикации.

Уточняется, что блокировке подверглись каналы ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск»", "Кузбасс" и "Вайнах". В Роскомнадзоре такой шаг назвали недопустимым. Помимо снятия ограничений ведомство требует от Google дать объяснение причин их введения.

7 апреля за систематические нарушения законодательства РФ Роскомнадзор принял ряд мер понуждения информирующего и экономического характера в отношении Google. В частности, компании теперь запрещено распространять на территории России рекламу своих продуктов, а поисковые системы должны информировать пользователей о том, что Google и ее сервисы нарушают российское законодательство.

