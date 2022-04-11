РКН потребовал от Google исключить из сервисов угрозы в адрес россиян

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Роскомнадзор потребовал от американской компании Google исключить из сервисов угрозы в адрес пользователей из России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, в Google.Translate было выявлено нарушение экстремистского характера.

"Указанный сервис при вводе для перевода словосочетания dear Russians (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы dead Russians (мертвые россияне). Роскомнадзор потребовал от американской компании принять исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в отношении российских пользователей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в запросах с упоминанием других национальностей такие замены отсутствовали.

Ранее стало известно, что сайты онлайн-изданий "Холод" и "Дискурс" заблокированы в РФ Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры. По информации "Холода", сайт был заблокирован на основании закона "о дискредитации российской армии".

