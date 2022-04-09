РКН заблокировал в РФ сайты изданий "Холод" и "Дискурс"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сайты онлайн-изданий "Холод" и "Дискурс" заблокированы в РФ Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры. Об этом свидетельствуют данные универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов.

В редакциях изданий эти данные подтвердили. По информации "Холода", сайт был заблокирован на основании закона "о дискредитации российской армии".

В издании "Дискурс" назвали блокировку их сайта "вопиющей несправедливостью".

"Редакции не поступало никаких предупреждений, хотя по закону нас обязаны были уведомить, и никому не известны причины беззаконного лишения граждан информации. Мы будем оспаривать антиконституционное решение в суде", – заявили в издании.

Ранее Роскомнадзор заблокировал ресурс mult.ru. Доступ к порталу ограничен на основании требования Генпрокуратуры РФ в рамках регламента по блокировке сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.