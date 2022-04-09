Google объяснил блокировку YouTube-канала Госдумы

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Google объяснил блокировку YouTube-канала "Дума ТВ". В компании заявили, что решение принято в связи с соблюдением законодательства о санкциях и правилах торговли.

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает Условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", – цитирует пресс-службу компании "Интерфакс".

Ранее компания Google заблокировала аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube, обеспечивающий информирование граждан о деятельности Госдумы. Парламентское СМИ утверждает, что на момент блокировки у канала было 145 тысяч подписчиков и более 100 миллионов суммарных просмотров.

Позже Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналу парламента. В ведомстве отметили, что Госдума является законодательным органом власти в РФ, а блокировка его канала препятствует распространению информации и свободному доступу к ней.