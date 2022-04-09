Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу Госдумы на YouTube

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Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к каналу Госдумы на видеохостинге YouTube и объяснить причину введения ограничений.

В телеграм-канале ведомства отмечается, что Госдума является законодательным органом власти в РФ, а блокировка его канала препятствует распространению информации и свободному доступу к ней.

"Американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны. Видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации", – добавляется в сообщении.

О блокировке канала "Дума ТВ" на YouTube стало известно ранее. В парламентском СМИ отметили, что канал ожидал подобного исхода и активно развивался на российских площадках. В том числе в социальной сети "ВКонтакте", на Rutube и в мессенджере Telegram.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данное решение является очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном, который заставляет американские компании вести информационную войну против России.

"Вашингтон, перечеркивая все принципы демократии, делает все, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения, никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем", – подчеркнул Володин.

В начале марта европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. До этого видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов.

Позднее в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и обеспечить доступ к ним для российских пользователей, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга. Реакции от компании не последовало.

